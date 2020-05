Drie bestuurders zonder gordel bij controles in Herk-de-Stad, Lummen en Diepenbeek

Regio Politie LRH heeft maandag verkeerscontroles gehouden in de Genebosstraat in Lummen, in de Stationsstraat in Herk-de-stad en in de Grendelbaan in Diepenbeek. Van de 38 bestuurders die werden gecontrole... Lees verder