70 vrijwilligers verdelen 10.000 maskers aan huis in Halen

Halen - Elke Halenaar van 12 jaar en ouder beschikt vanaf nu over een mondmasker. Op minder dan een week na de bestelling zijn 10.000 mondmaskers verdeeld. De stad deed daarvoor een beroep op het team vrijwilligers van Halen Helpt.

“Dadelijk na de bestelling startte een team van medewerkers van de stad met de logistieke voorbereiding om de maskers te verdelen”, legt burgemeester Erik Van Roelen (CD&V) uit. “Briefomslagen met alle namen per adres, een begeleidende brief en uiteraard een handleiding om het masker op correcte manier aan en uit te doen werden klaargemaakt. Van zodra alle maskers in de omslagen staken, werden ze per straat en per kerkdorp klaargelegd om te verdelen. “

De verdeling verliep via het ‘Halen Helpt’ platform. “Wij hebben een groot aantal vrijwilligers waarop wij kunnen terugvallen,” aldus burgemeester Erik Van Roelen. Vanuit het platform werd een mail gestuurd met de vraag wie zich kon vrijmaken en ook dit keer was de respons enorm. “Halen is écht een warme stad. Bij de bedeling van de bewonersbrieven en de coronaeditie van het infoblad konden wij al rekenen op de vrijwilligers en ook nu meldden meer dan 70 personen zich aan,” glundert Erik Van Roelen.

Zo is de stad Halen een van de eerste gemeenten waar de maskers effectief verdeeld zijn.

Volgende week voorziet de stad bovendien al een tweede masker voor haar inwoners.