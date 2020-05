Livestream voor uitvaart bekende Herkenaar Jefke Roosen

Herk-de-Stad - In de Onze-Lieve-Vrouwgeboortekerk in Schakkebroek (Herk-de-Stad) wordt donderdag 7 mei de uitvaart gehouden voor Joseph Roosen, bij iedereen gekend als Jefke Roosen. De uitvaart is via livestream online te volgen.

Jefke Roosen werd 14 september 1936 geboren in Herk-de-Stad. Hij werd in heel Herk-de-Stad en ver daarbuiten een gekende figuur wegens zijn vele activiteiten. Hij stampte drankenhandel Roosen op de grens van Herk-de-Stad met Nieuwerkerken uit de grond. In de voetbalwereld werd hij bekend als voorzitter van voetbalclub Schakkebroek VV. Omdat kameraadschap er boven prestaties primeerde, werd ze wel eens vergeleken met de ploeg van FC De Kampioenen op televisie. Ook in de Herkse politiek was Jefke Roosen actief. Hij zat in de OCMW-raad en in de gemeenteraad. Jefke Roosen overleed op vrijdag 1 mei aan de gevolgen van de impact van zijn hoge leeftijd op zijn lichaam. Hij laat een partner, twee kinderen en twee kleinkinderen na. Wegens de coronamaatregelen zijn voor de uitvaart donderdag om 10.30 uur in de kerk van Schakkebroek alleen de naaste familieleden toegelaten. In de viering gaat kapelaan Wim Simons van Herk-de-Stad voor. Die gaat via zijn pagina op Facebook de mis livestreamen. Iedereen kan ze dus online volgen: www.facebook.com/priester wim