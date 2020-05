Stad koopt zelf 10.000 mondmaskers

Halen - Het stadsbestuur van Halen heeft 10.000 mondmaskers aangekocht. Elke inwoner van 12 jaar en ouder ontvangt een exemplaar.

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat het dragen van een mondmasker vanaf nu verplicht is in bepaalde omstandigheden, zoals op het openbaar vervoer, waar meerdere mensen aanwezig zijn en de 1,5 meter niet mogelijk is, in scholen – voor iedereen van 12 jaar en ouder - en op bepaalde werkplekken.

Mondmaskers zullen federaal ter beschikking gesteld worden. “Uiteraard nemen wij als stad onze verantwoordelijkheid hierin en zullen we meehelpen bij de verdeling ervan”, zegt burgemeester Erik Van Roelen (CD&V). “We weten echter nog niet wanneer deze maskers hier toekomen. Daarover is nog niets bekendgemaakt. Ook op provinciaal niveau gebeurt een groepsaankoop waarop de stad zich inschreef. Ook hier is het nog even wachten op een leveringsdatum.”

Aankoop in Halen

Het stadsbestuur wil de inwoners echter zo spoedig mogelijk beveiligen. “Daarom namen wij als stad zelf het initiatief om masker aan te kopen”, aldus burgemeester Erik Van Roelen. “Onder ons motto ‘Haal het in Halen’ hebben we via de lokale handelaar Topfanz 10.000 maskers aangekocht. Het gaat om een herbruikbaar model bestaande uit twee lagen, 100 procent katoen, met een niet-geweven filter en wasbaar op 60 graden. Het model voldoet aan de richtlijnen van de Belgische overheid. Zo zal elke Halenaar vanaf 12 jaar een gratis masker ontvangen.”

De bestelde maskers zitten op dit moment op transport en worden in de loop van deze week in Halen verwacht. “Van zodra we mondmaskers ontvangen, zal hierop de nodige controle gebeuren en dan zullen we ze via de vrijwilligers van Halen Helpt meteen verdelen,” besluit Erik Van Roelen.