Maandag gemeenteraad Halen

Halen - Het stadsbestuur van Halen houdt maandag 4 mei een zitting van de gemeenteraad. Wegens de bepalingen van de strijd tegen corona vindt de zitting digitaal plaats.

De eerste maandag is de vaste vergaderdatum van de raad. Het gaat om de eerste zitting sinds de gemeenteraad van 2 maart. In april werd de vergadering afgelast wegens de bepalingen in de strijd tegen corona. Het is ook pas de derde zitting van dit jaar. In januari werd de zitting met drie weken uitgesteld. In de korte maand februari vond geen zitting plaats. In maart was er wel een vergadering, maar in april dus weer niet. Info: stad Halen, Markt 14, tel. 013/61.81.20, info@halen.be, www.halen.be.