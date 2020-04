Eerste bedeling van mondmaskers in Geetbets

Geetbets - In Geetbets heeft al een eerste bedeling aan huis van mondmaskers plaatsgevonden. Het gaat om maskers die de gemeente heeft aangekocht samen met zeven andere steden en gemeenten in de regio. De negen steden en gemeenten vormen de Eerstelijnszone Zuid-Oost Hageland (ELZOH).

De maskers zijn aangekocht bij Think Pink. Deze organisatie produceert in samenwerking met een Belgisch-Italiaans bedrijf mondmaskers bestaande uit drie lagen (katoen, een desinfecterende strip en micropolyester). De mondmaskers zijn wasbaar en dus herbruikbaar. Ze zijn reeds in gebruik in Duitsland en Oostenrijk en werden gemaakt volgens normen opgesteld door specialisten om de verspreiding van het virus door bv. neus- en speekseldruppeltjes te vermijden.