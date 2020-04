Gemeente Geetbets laat alleenstaande 65-plussers bellen

Geetbets - De gemeente Geetbets houdt belrondes bij de inwoners van 65 jaar en ouder. Dat gebeurt om een babbel te slaan en te vragen of ze hulp wensen.

“De leden van de sociale dienst en leden van het schepencollege startten de belcampagne in het kader van de maatregelen voor de strijd tegen het coronavirus. “De bellers informeerden naar de algemene noden van de 65-plussers, de toestand en eventuele vraag naar hulp en ondersteuning”, legt burgemeester Jo Roggen uit. “Hulp wordt geboden via onze boodschappendienst, maaltijdbedeling, aanvullende thuiszorg of mindermobielencentrale.

In totaal werden meer dan 200 mensen bereikt. Een 70-tal alleenstaanden van wie geen contactnummer voor handen was, kregen het bezoek van onze wijkagenten of er werd een briefje achtergelaten in hun brievenbus waarin hen hulp wordt aangeboden met contactgegevens waar ze terechtkunnen.”

“Dat initiatief werd enorm gewaardeerd door deze doelgroep. Naast de aandacht voor de zorg en hun sociale welzijn, is er vaak vooral nood om gewoon even een babbeltje te slaan. De belronde wordt herhaald om het contact met de mensen te blijven bewaren.”