Gemeente koopt mondmasker voor elke inwoner

Geetbets - De gemeente Geetbets koopt samen met Tienen, Landen, Linter, Zoutleeuw, Hoegaarden, Boutersem en Kortenaken 107.000 katoenen mondmaskers aan. Elke inwoner van Geetbes en de andere gemeenten ontvangt een masker. De aankoop gebeurt bij Think Pink.

“Als er een versoepeling van de maatregelen komt, zal het gebruik van mondmaskers een belangrijke rol spelen”, legt burgemeester Jo Roggen (Open Vld) uit.

Samen met de andere gemeenten zijn wij bijzonder begaan met de veiligheid van onze inwoners. Voor de aankoop kiezen we bewust voor Think Pink. Deze organisatie produceert in samenwerking met een Belgisch-Italiaans bedrijf mondmaskers bestaande uit drie lagen (katoen, een desinfecterende strip en micropolyester). De mondmaskers zijn wasbaar en dus herbruikbaar. Ze zijn reeds in gebruik in Duitsland en Oostenrijk en werden gemaakt volgens normen opgesteld door specialisten om de verspreiding van het virus door bv. neus- en speekseldruppeltjes te vermijden.”

Mooi meegenomen is dat het grootste deel van de opbrengst van de verkoop naar Think Pink en concrete projecten voor patiënten en lokale ziekenhuizen gaat.