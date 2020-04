FOD Financiën biedt telefonisch hulp voor invullen belastingaangifte

Halen - De Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) organiseert dit jaar in Halen geen zitdagen voor het invullen van de belastingsbrief.

Dat is beslist in het kader van de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus. De FOD Financiën biedt een alternatief voor wie vorig jaar zijn brief door de FOD Financiën heeft laten invullen en daarbij zijn telefoonnummer heeft opgegeven. Deze personen worden door de FOD Financiën gebeld om een afspraak te maken om te worden gebeld voor hulp bij het invullen van de belastingsbrief. Een andere mogelijkheid is dat ze een vereenvoudigde aangifte ontvangen.