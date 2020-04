Herk-de-Stad - Kinderen van 8 tot 12 jaar uit Herk-de-Stad kunnen vandaag deelnemen aan de online Kahootquiz van de dienst jeugd van Herk-de-Stad en de jeugdraad. Die komt in de plaats van de buitenspeeldag. Die zou normaal vandaag plaatsvinden, maar is wegens de coronamaatregelen afgelast.

Alle info over deelname vind je op de Facebookpagina van Herkse jeugd. Om deel te nemen download je best even de Kahoot-app op je gsm of tablet. Het aantal deelnemers is beperkt tot 2000.