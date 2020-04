Jeugdraad daagt Herkse jeugdverenigingen uit met online spel

Diest / Herk-de-Stad - De jeugdraad van Herk-de-Stad lanceert vandaag, woensdag 22 april, een online spel voor de Herkse jeugdverenigingen. Van vandaag tot volgend weekend kunnen de jeugdbewegingen met het vervullen van opdrachten punten verdienen.

“Het zijn voor iedereen bijzondere en uitdagende tijden, ook voor onze Herkse jeugdverenigingen”, vertelt voorzitter Tom Buekers. “De leiding van verschillende Herkse jeugdbewegingen probeert met wekelijkse opdrachten contact te houden met leden en zo het gevoel van de jeugdbeweging in de huiskamers te brengen. Ik heb heel wat grappige en leuke opdrachten zien verschijnen op de Facebookpagina’s van de jeugdverenigingen. Het is fijn en hartverwarmend om dit te zien.”

“Met de jeugdraad en de dienst jeugd hebben we nu een groot spel georganiseerd voor de Herkse jeugdverenigingen. We willen graag ons steentje bijdragen en de verenigingen uitdagen. Van vandaag tot vrijdag lanceren we opdrachten: 30 in totaa. De opdrachten zijn ingedeeld in een aantal categorieën o.a. creatief, muzikaal en actief.”

“Per opdracht kan elke jeugdvereniging punten verdienen per inzending. De bedoeling is dus alleszins dat de vereniging tracht zoveel mogelijk punten te verzamelen. Iedereen mag de jeugdbeweging van zijn/haar voorkeur steunen: leiding, leden, kookouders, oud-leiding, sympathisanten

Een aantal voorbeelden van opdrachten

-Leg een stukje fruit, een koekje of een snoepje op je voorhoofd en zorg dat dit in je mond beland door gekke bekken te trekken. Je mag je handen niet gebruiken.

-Leer je mama of papa een kampdansje aan.

-Maak het symbool van jouw jeugdbeweging na met voorwerpen zoals schoenen, kleren, wc papier,...Videochat met een vriend(in) uit een andere jeugdvereniging, maak een printscreen ervan.

De opdrachten worden telkens om 17 uur naar de jeugdverenigingen gestuurd. Zondagavond wordt de winnaar bekendgemaakt. De winnenden vereniging mag binnenkort – na de Coronacrisis – op het eigen terrein een feestje organiseren met een budget van de jeugdraad”; besluit Tom.