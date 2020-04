Speciale ophalingen oud papier

Halen - Het stadsbestuur van Halen houdt deze en volgende week speciale ophaalrondes van oud papier. Dat gebeurt door de eigen technische dienst.

In Halen gebeurt de ophaling van oud papier normaal door lokale verenigingen. “Wegens de beperkingen om samen te komen, kunnen de verenigingen dat in deze coronaperiode niet doen”, legt burgemeester Erik Van Roelen (CD&V) uit. “Om iedereen de mogelijkheid te bieden het oude papier toch kwijt te raken, organiseren we ophaalrondes door de eigen technische dienst.” De eerste ronde vindt donderdag 23 april plaats in Halen-centrum (ronde A). Op maandag 27 april is het de beurt aan de straten van route B (de rest van Halen, Loksbergen en Zelk. Zelem (route C) volgt op donderdag 29 april. Je papier moet voor 8 uur op straat staan. De normale ophalingen op zaterdag worden tijdens de coronamaatregelen niet gehouden.