Geen Rock Herk dit jaar, wel in 2021

Herk-de-Stad - Het muziekfestival Rock Herk vindt dit jaar niet plaats. De editie van dit jaar wordt uitgesteld tot volgend jaar. Dan vindt het festival plaats op 16 en 17 juli.

Dat is een gevolg van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. Die laat dit jaar geen massa-evenementen toe.

Rock Herk staat achter de beslissing. “We zijn ervan overtuigd dat dit de enige en juiste beslissing is”, zegt de organisatie. “De veiligheid en gezondheid van festivalgangers, medewerkers en artiesten staat steeds voorop, meteen gevolgd door de kwaliteit en beleving van het festival. Na weken van onzekerheid werd duidelijk dat deze niet gegarandeerd konden worden.”

“Voor de eerste keer sinds de allereerste editie in 1983 zal er bijgevolg geen Rock Herk plaatsvinden in de zomer en dat is bijna niet te bevatten”, aldus nog de organisatie. “In deze vreemde tijden vinden we het echter vooral onze taak om positief te blijven en ook op die manier naar de toekomst te kijken, want uitstel is geen afstel.”