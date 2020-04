Hulde Herkse kapelaan verzorgenden en covid-19-slachtoffers in Paasvieringen

Herk-de-Stad - Naar aanleiding van Pasen ging kapelaan Wim Simons van Herk-de-Stad voor in vieringen in de Sint-Martinuskerk in Herk-centrum. Daarin bracht hij hulde aan de mensen in de zorg, aan zieken en aan overledenen.

De mensen in de zorg werden onder meer gehuldigd met foto’s die een centrale plaats in de kerk. Op Facebook had de Herkse kapelaan een oproep gedaan om foto’s te bezorgen. Die werden op groot formaat afgedrukt. Zieken en overledenen werd hulde gebracht met het afroepen van hun voornamen.