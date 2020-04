Filmpje stad Halen maakt jongeren bewust voor coronamaatregelen

Halen - Het stadsbestuur van Halen heeft een filmpje gemaakt om zo de jongeren te bereiken en te informeren over de coronamaatregelen. Het filmpje is via de Facebookpagina van de stad te bekijken.

“Voor jongeren is het allesbehalve evident om zich altijd even correct aan de opgelegde maatregelen te houden. En daarom besloten we om een actie specifiek naar hen te richten,” aldus burgemeester Erik Van Roelen.

“Elke jongere bereiken is natuurlijk een utopie. Het gaat hier over een brede doelgroep waarop de stad dan ook op originele manier anticipeerde. Zo komt de kinderburgemeester in het filmpje voor waarmee de lagereschoolkinderen zich aangesproken voelen. Maar even verderop in het filmpje zie je iemand van het jeugdhuis, die meteen de net iets oudere jeugd bereikt. Verder komen Halenaren uit de sportverenigingen, school en jeugdbewegingen aan bod. “Het is als het ware een beetje een mix die er voor zorgde dat dit een onwaarschijnlijk succes werd met bereik van meer dan 11.000 personen,” legt Erik Van Roelen uit. Als je dan weet dat de Halen ongeveer 9500 inwoners telt, wordt het vooropgestelde doel dus ruimschoots overtroffen.

Het filmpje kan je hier bekijken:

https://www.facebook.com/stadhalen/videos/636346590244991/