Praatgroep 'Kom Binnen' houdt online ontmoeting

Diest - De praatgroep ‘Kom Binnen’ voor anderstaligen in Diest organiseert de contactmomenten in deze maand april online. Dat kan in een groepsgesprek of in een 1-op-1-gesprek. Vandaag, donderdag 9 maart, praat de groep over het thema ‘Lente’.

“Kom binnen” bestaat al 9 jaar. De praatgroep voor anderstaligen bestaat om beter Nederlands te leren en nieuwe mensen te leren kennen. Er wordt dan in groep gesproken over een bepaald thema met als doel om op een gezellige, laagdrempelige manier de Nederlandse woordenschatkennis uit te breiden. Nederlandstaligen leren nieuwe mensen en culturen kennen en helpen anderstaligen om de taal te oefenen. Een gastvrouw of - heer zorgt dat alles vlot verloopt. Sinds 2020 komt de praatgroep voor anderstaligen elke donderdag samen in de bibliotheek van Diest.

Omdat “Kom binnen” omwille van de coronacrisis niet fysiek kan doorgaan, gaan we digitaal met de werking. Schepen Monique De Dobbeleer: “Woorden zijn bruggen tussen mensen. Vele mensen, vooral zij die hier nog niet zo lang wonen, voelen zich eenzaam. Kom binnen is een ideale formule om in coronatijd de taal te leren en contact te houden.”

Elke donderdag tussen 13 en 15 uur kunnen mensen deelnemen aan een groepsgesprek via Zoom. Willen ze liever one-on-one met iemand spreken, dan kunnen ze dat te kennen geven aan de dienst diversiteit en dan maken zij een match met iemand die Nederlands als moedertaal heeft. Het thema verschilt elke week en wordt meestal afgestemd op waar de persoon zelf meer over wil leren.

Aan het gesprek vandaag tussen 13 en 15 uur deelnemen kan via deze link:

https://forms.gle/uP9ULuRygmdZDuZD6