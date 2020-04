Gezinnen met kinderen zoeken Halve Maan op

Diest - De heropening van het recreatiedomein Halve Maan in Diest was welkom voor de buurtbewoners. Vooral gezinnen met kinderen kwamen er een luchtje scheppen.

Astrid De Zutter is met haar twee zoontjes naar het domein afgezakt. Zij woont nu in Diest, maar is afkomstig van Beringen. Zij werkt voor Itzu, dat uitzendarbeid, werving en selectie biedt. “Ik ben economisch werkloos, al doen we wel aan telefonische consulting”, vertelt ze. “Ik woon vlakbij. Het mooie weer was ideaal om naar de Halve Maan af te zakken. Het is leuk om hier met de kinderen – Alexander is vier jaar en Benjamin twee jaar – naartoe te komen. Terwijl het in het zand aan de bad in open lucht in het seizoen een drukte van jewelste is, is het nu heel rustig. We kunnen ook eens langs de dieren wandelen en de geitjes, de kippen en de paardjes observeren.”