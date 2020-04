Diest - Drie Diestenaren kregen van de politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) een pv voor een overtreding van het samenscholingsverbod in het kader van de coronamaatregelen.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) deed de controle maandag rond 15 uur in de Ferdinand Allenstraat in Diest. Het ging om twee mannen en een vrouw. Een van de twee mannen had meer dan 30 xtc-pillen bij zich.