Bibliotheek Geetbets wordt afhaalbibliotheek

Geetbets - In de bibliotheek van Geetbets kan je voortaan boeken reserveren en afhalen. Dat gebeurt in het kader van de beperkingen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

In de online catalogus van de bieb kan je je keuze maken. Je kan je boeken per mail of telefonisch reserveren. Voor het afhalen is de bieb open op dinsdag, woensdag en donderdag, telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Info: bibliotheek Geetbets, tel. 011/58.65.51, bib@geetbets.be, http://geetbets.bibliotheek.be.