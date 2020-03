Diest - De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) gaf zondagmiddag een pv aan twee personen in de Diesterstraat in Diest. Zij overtraden de bepalingen in het kader van de coronarichtlijnen.

Een man van 22 jaar uit Diest was met de fiets onderweg en een man van 22 jaar uit Laakdal was er met de auto. Beiden waren in het bezit van een gebruikershoeveelheid drugs.