Diest - De eerste eucharistieviering van pastoor Felix Van Meerbergen in de Sint-Sulptiuskerk in Diest kende heel wat bijval.

De viering was live te volgen via de Facebookpagina van pastoor Van Meerbergen, waar ze nog altijd te bekijken is. De mis werd op een bepaald moment door 300 mensen gevolgd. Ondertussen is de mis al door bijna 450 personen geliked en zijn er 250 commentaren.