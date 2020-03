Ex-profrenner Roger Baens overleden

Scherpenheuvel-Zichem / Diest - In Rillaar is donderdag ex-profwielrenner Roger Baens overleden. Roger Baens werd op 18 augustus 1933 geboren in Molenstede (Diest).

In zijn carrière als profrenner won hij onder meer drie ritten in de Vuelta (Ronde van Spanje) en met het Faema-team van Rik Van Looy.behaalde hij ook de zege in een ploegentijdrit in de Tour. Roger Baens laat kinderen, kleinkinderen en een achterkleinkind na. Hij was weduwnaar van José Vernelen. Wegens de coronabeperkingen vinden de uitvaart en de asverstrooiing op de begraafplaats van Molenstede in familiekring plaats.