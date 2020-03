Herkse kapelaan gaat voor in mis op TV Limburg en Facebook

Herk-de-Stad - Wegens de restricties in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus zijn misvieringen in de kerken niet toegelaten. Om het ontbreken van de misvieringen in het weekend op te vangen, start TV Limburg met het uitzenden van een mis. Daarvoor is deze week een eucharistieviering opgenomen in de Sint-Martinuskerk in Herk-de-Stad.

In de viering gaat kapelaan Wim Simons voor. Die was twee weken geleden bij het invoeren van de strenge coronamaatregelen al gestart met een mis die met livestreaming via zijn Facebookpagina te volgen was. “De missen van dat eerste weekend werden al door 1300 mensen gevolgd. Het weekend erna kwamen er nog enkele duizenden bij.” De eucharistieviering op TV Limburg wordt zondag en maandag uitgezonden, telkens om 10 uur. Ook de mis van dit weekend is via Facebook te volgen.