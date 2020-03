Alle vrijetijdsdiensten Herk-de-Stad gesloten tot 19 april

Herk-de-Stad - Alle vrijetijdsdiensten in Herk-de-Stad blijven gesloten tot en met zondag 19 april.

Dat gebeurt in toepassing van een ministerieel besluit. Het gaat om De Markthallen, de dienst Jeugd, dienstencentrum De Cirkel en sportcentrum Herkules. De beslissing is ook van toepassing op de bibliotheek, maar die is momenteel sowieso gesloten voor renovatiewerken. De medewerkers van de betrokken diensten zijn enkel telefonisch of per e-mail bereikbaar. Info: stadsbestuur, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad, tel. 013/38.03.10, info@herk-de-stad.be, www.herk-de-stad.be.