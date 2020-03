Halen - De wekelijkse markt op woensdag in Halen mag vandaag niet plaatsvinden.

De markt is verboden in het kader van de richtlijnen voor de strijd tegen het coronavirus. Die bepalen dat een markt alleen mag plaatsvinden als er in de buurt geen voedingszaken bestaan. In Halen kan je voor voeding in diverse zaken terecht. Het verbod is van toepassing tot 5 april.