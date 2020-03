Diest - In Diest is er vandaag geen markt. De stad past daarmee de richtlijnen toe in het kader van de bestrijding van het coronavirus.

Openbare markten zijn alleen toegelaten als er in de buurt geen winkels zijn voedingswaren. In Diest-centrum kan je op verscheidene plaatsen terecht om eetwaren te kopen. De maatregel is van toepassing tot 5 april. Vorige week kon de woensdagmarkt nog plaatsvinden, omdat de nieuwe maatregel die dag om 12 uur inging.