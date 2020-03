123 meldingen bij Diest Zorgt

Diest - Bij het platform Diest Zorgt dat hulpvragen in deze coronaperiode linkt aan aanbiedingen van vrijwilligers zijn er op enkele dagen al 123 meldingen gebeurd.

De 123 aanmeldingen bestaan uit 109 mensen die hulp bieden en 14 mensen die hulp vragen. Het gaat onder meer om boodschappen doen, maaltijden brengen, videobellen en naar de apotheek gaan. Iedereen die hulp vroeg is effectief geholpen.

Diest Zorgt doet nu ook een oproep om medisch beschermingsmateriaal te naaien. Schepen Monique De Dobbeleer: “Jammer om te merken. Maar voldoende medisch beschermingsmateriaal blijft een acuut probleem, na de mondmaskers is er een groot tekort aan ziekenhuisschorten. Ook hier roepen we terug vrijwilligers op om achter hun naaimachine te gaan zitten.”

Zelfs de huisdieren zijn we niet vergeten. Je opgeven om een hondje uit te laten of huisdieren van mensen die in het ziekenhuis verblijven bij je thuis opvangen, kan nu ook! “In deze moeilijke tijden moeten onze dieren verzorgd worden. Wij roepen alle dierenvrienden op om voor elkaars huisdier te zorgen.”, zegt schepen van dierenwelzijn, Pascale Vanaudenhove.

Wil jij hulp bieden? Of wil je zelf hulp vragen? Vul dan het online formulier in via https://www.diest.be/diest-zorgt. Ons team zoekt een match en verbindt hulpvragers en vrijwilligers aan elkaar.