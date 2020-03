Halve Maan nu volledig gesloten

Diest - Het provinciaal recreatiedomein Halve Maan in Diest is volledig gesloten. Dat heeft het provinciebestuur beslist.

De provincie geeft daarmee gevolg aan de verstrengde maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad in verband met recreatiedomeinen. In de Halve Maan moet je een toegangsprijs betalen. Het natuurdomein Het Vinne in Zoutleeuw en het provinciaal domein van Kessel-Lo, waar je niet moet betalen en met een openbare fietsweg door het domein, blijven open. Je kan er alleen wandelen of joggen, op voorwaarde dat je de eerder genomen maatregelen respecteert: afstand houden, enkel in gezinsverband of met één andere persoon op stap.