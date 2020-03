100 oproepen op centraal telefoonnummer corona

Scherpenheuvel-Zichem / Diest / Bekkevoort - Het centrale telefoonnummer van de zes gemeenten en huisartsen van Eerstelijnszone Demerland voor onderzoek op corona heeft afgelopen weekend een honderdtal oproepen ontvangen.

De Eerstelijnszone Demerland bestaat uit de steden en gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge. Inwoners van die steden/gemeenten die zich op corona laten onderzoeken, moeten eerst de huisarts telefonisch contacteren. Kunnen ze die niet bereiken, dan kunnen ze het centrale telefoonnummer bellen.

Honderd personen hebben dat effectief gedaan. Van die honderd personen kregen er

het advies naar een triagecentrum te gaan. 25 personen bezochten het triagecentrum in Aarschot, 20 in Diest. 12 personen werden naar de spoedgevallendienst van het ziekenhuis in de buurt doorverwezen.