Elke dag cover van Men and a Lady online

Halen - De leden van de rock ‘n’ roll-coverband 'Men and a Lady', die wonen in Scherpenheuvel, Halen, Lummen en Antwerpen, brengen vanaf volgende week elke dag één van de nummers uit hun repertoire via de Facebookpagina voor alle huiskamers.

Elke van de zes muzikanten zal op een originele manier een nummer opnemen in de huiskamer en daarna posten. “Zo hopen we op een alternatieve manier onze fans te bereiken en een beetje fijne muziek te brengen in deze lastige periode”, zeggen de bandleden.

Facebookpagina: M&L