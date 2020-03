Huisartsen lanceren centraal telefoonnummer voor onderzoek op corona

Scherpenheuvel-Zichem / Diest / Bekkevoort - De zes gemeenten en huisartsen van Eerstelijnszone Demerland lanceren straks om 12 uur een centraal telefoonnummer voor mensen die zich willen onderzoeken op corona. Dat nummer kan je bellen als je huisarts niet bereikbaar is.

Het gaat om de steden en gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge.Woon je in een van die steden/gemeenten en wil je je laten onderzoeken op corona, neem dan eerst contact op met je huisarts. Is die niet bereikbaar, bel dan het centraal telefoonnummer 016 24 27 50. Een huisarts neemt dan telefonisch contact met je op en zal inschatten of je veilig thuis kan blijven, dan wel medisch onderzocht dient te worden in de triagepost. Kom dan liefst alleen of met maximaal één begeleider. Het centraal telefoonnummer en de triageposten zijn dagelijks geopend van 8 uur tot 20 uur. Het centraal telefoonnummer is alleen bedoeld voor mensen met symptomen! Voor andere vragen rond het coronavirus blijft het federale nummer 0800/ 14 689 gelden.

Dit moet je zeker niet doen:

-Ga niet naar de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis

-Bel niet naar de dienst spoedgevallen

-ga niet in de wachtkamer van de huisarts zitten