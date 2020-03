Woensdagmarkt in Herk-de-Stad afgelast

Herk-de-Stad - De wekelijkse markt op woensdag in Herk-de-Stad is afgelast. Dat heeft het stadsbestuur beslist in het kader van de strijd tegen het coronavirus.

Door de nieuwe afgekondigde maatregelen gisteravond door de federale overheid betreffende COVID-19 wordt de wekelijkse markt in Herk-de-Stad opgeschort. Alleen als de handel van levensmiddelen onontbeerlijk is, mag de markt nog plaatsvinden. Omdat het centrum en de deelgemeenten heel wat winkels met voedingswaren tellen, is de wekelijkse markt geen noodzaak. De maatregel blijft van kracht tot 5 april.