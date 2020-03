Pastoor Felix luidt klokken voor hoop en steun

Diest - Pastoor Felix Van Meerbergen van de Sint-Sulpitiuskerk (hoofdkerk) in Diest luidt vanaf vandaag telkens om kwart voor twaalf de klokken van de kerk. Dat gebeurt om iedereen eraan te herinneren dat we samen voor elkaar verantwoordelijk zijn.

“In het verleden luidden we in de Sint-Sulpitiuskerk al de klokken voor heel wat kampioenen. Denk maar aan Wielemie en het skydiveteam”, vertelt Felix Van Meerbergen. “Ook zijn de klokken geluid bij rampen en om het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Met het luiden van de klokken is de boodschap:: wees verantwoordelijk en volg de richtlijnen... Tegelijkertijd is het hulde aan alle mensen die moedig en vastberaden verantwoordelijk zijn voor elkaar: de mensen in de zorg, dokters, verpleegkundigen, thuiszorgwerkers en mantelzorgers, medewerkers van instellingen en ziekenhuizen. Het is ook een teken van ondersteuning: we komen hier wel door. Ook is het een herinnering aan de waarschuwing om elkaar niet in gevaar te brengen. Het is een melodie van hoop én medeleven, van troost en dank. Het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. Laat ons de klokken luiden voor de kampioenen in de zorg ....