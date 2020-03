Herk-de-Stad - De Beckersvaart in Herk-de-Stad is afgesloten voor alle verkeer. Dat is het gevolg van wateroverlast. De straat is volledig overstroomd.

De meeste fietsers keerden op hun stappen terug toen ze aan het water kwamen. Sommigen waagden het er toch op. Zo fietsten Wout Debaele en zijn vriend Kobe reden door hetwater. Ze hielden er wel natte voeten aan over.