Zelem Zomert viert 15 jaar met uitgebreid programma en nieuw logo

Halen - 2020 wordt een feestjaar voor Zelem Zomert. De happening viert immers zijn 15de editie. Het vernieuwde bestuur van nu elf mensen wil dat jubileum extra in de kijker zetten.

Voorzitter en medestichter Erik Van Roelen is enthousiast: “Het opzet van Zelem Zomert is na 15 jaar nog steeds hetzelfde: Zelemnaren elkaar laten ontmoeten en een fijne dag bezorgen met aandacht voor alle leeftijden. Het verschil met de start is dat het evenement nu verder bekend is en dat veel mensen uit de omliggende gemeenten en ver daarbuiten afzakken naar sportcentrum De Kambergen. Samen met het vernieuwde bestuur kijken we al vol verwachting uit naar deze zomerse jubileumeditie, die we na 15 jaar nog steeds gratis kunnen aanbieden dankzij onze sponsors. We zijn dan ook blij om ons nieuw logo voor te stellen, met dank aan ontwerpster Jana Van Goubergen”.

Op vrijdag 12 juni vindt de tweede editie van de Zelem Zomert Run plaats: een “bosloop” in de lokale natuur, zowel voor geoefende lopers, recreanten, als gezinnen met kinderen. Uiteraard met randanimatie voor de kinderen, een karamellenrun en springkastelen.

Op een reuzegroot scherm in de Pop-Up Voetbaltempel worden de Rode Duivels live aangemoedigd tijdens al hun wedstrijden op het EK. Hopelijk gaan we samen door tot de finale!

Het feestweekend zelf wordt op vrijdag 26 juni, net als bij de 10de verjaardag, met een After-Work Party gestart. Dat is een aangenaam kader om samen met collega’s, familie en vrienden het weekend goed in te zetten met lekkere hapjes en drankjes van De Kleine Chef, vergezeld van zomerse beats.

Op zondag 28 juni staat de familiedag in het teken van muziek en animatie voor jong en oud. Traditiegetrouw starten dit met een misviering, gevolgd door een volksreceptie. Vzw De Pastorie organiseert daarna al voor de derde keer een feesteditie van het maandelijkse dorpsrestaurant. Naast het optreden van onze fanfare zullen ook de Nederlandstalige nummers van Danny Fabry, Yves Segers, Mama’s Jasje en Sam Gooris de ganse tent doen swingen. Er wordt afgesloten met topcoverband Outback, die ongetwijfeld de laatste twijfelaars van hun stoel krijgen. Ondertussen zullen de kinderen volop kunnen genieten van de kinderanimatie met een heuse kinderdisco, workshops, springkastelen en een waterglijbaan. De hongerigen kunnen net als vorig jaar terecht bij de food trucks.