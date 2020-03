Herk-de-Stad - Iedereen is zaterdag 8 maart in Schakkebroek welkom voor deelname aan Glow in the dark. Dat is een wandeling van de ouderrraad van basisschool ’t Leer-rijk van Schakkebroek.

Van 17 tot 20 uur kan je aan de Amandinazaal vertrekken voor de tocht. Je hebt de keuze uit twee afstanden. De opbrengst wordt besteed voor de werking van de school.