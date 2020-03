Bart Van Loo komt vertellen over De Bourgondiërs

Herk-de-Stad - Auteur Bart Van Loo is maandag 9 maart om 14 uur als spreker te gast bij de academie van Okra Trefpunt 55+, het Davidsfonds en gemeenschapscentrum De Markthallen. Thema van zijn uiteenzetting is ‘De Bourgondiërs’, waarover hij ook een boek schreef.

Bart Van Loo neemt in zijn uiteenzetting het publiek op sleeptouw door duizend jaar Europese geschiedenis. Zijn zoektocht leidt naar het ontstaan van de Nederlanden. Dan blijkt dat de Lage Landen een creatie zijn van de Bourgondiërs.

Hij focust op de geschiedenis van de ontluikende Nederlandse eenwording. Het is het wonderlijk relaas van ontbolsterende steden, opkomend individualisme en uitstervende ridderidealen. Van schizofrene koningen, doortastende hertogen en hertoginnen die van hun paard vielen. De Bourgondische hertogen smeedden met veldslagen, huwelijken en hervormingen de versnipperde Lage Landen tot één geheel, weliswaar zonder het toen grotendeels Luikse en dus ook Duitse graafschap Loon. In die periode ontstonden onder impuls van de Bourgondiërs in de Nederlanden de onvergetelijke werken van bijvoorbeeld Klaas Sluter, de gebroeders Van Eyck en Rogier Vander Weyden.

Deelname: 5 euro voor leden van OKRA of Davidsfonds, 8 euro voor niet-leden (incl. koffie en versnapering tijdens de pauze). Info: magdamertens@proximus.be, tel. 013 55 20 95.