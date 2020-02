Strategisch plan Toerisme lovend voor Geetbets

Geetbets - De gemeente Geetbets beschikt over heel wat troeven op toeristisch vlak. Dat is gebleken bij de presentatei van het strategisch plan Toerisme Vlaams-Brabant en Toerisme Hageland.

De gemeente scoort bijvoorbeeld goed voor de mooie locatie voor zakelijk toerisme (de Heerlijckyt Elsmeren) en de schitterende wandelpaden. De Aronsthoekwandeling is genoemd als een van de mooiste wandelpaden in het Hageland en ook het Bokkerijderspad, de Mottewandeling, de Grootveldwandeling, de Oude Tramroute en de Sint-Rochuswandeling oogsten lof. Ze geven uitzicht op een mooi heuvelachtig landschap met prachtige vergezichten, holle wegen, boomgaarden, akkers en weilanden, en kunnen vele wandelaars van heinde en verre bekoren. Onze eigen inwoners vergeten soms hoe mooi hun gemeente wel is.

Andere troeven zijn de Bloso-mountainbikeroute die Geetbets, Zoutleeuw en Kortenaken met elkaar verbindt en ook het alternatief fietsparcours doorheen Rummen, Grazen en Geetbets. De kastelentocht, een initiatief van B-events in samenwerking met Natuurpunt, de geschiedkundige kring en de gemeente, zette Geetbets toeristisch op de kaart ver buiten de gemeentegrenzen.