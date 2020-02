Bib on Tour in Old & Wice

Geetbets - Iedereen is woensdag 4 maart welkom voor deelname aan Bib on Tour. De bieb gaat op verplaatsing om zo meer mensen te kunnen bereiken.

De biebleiding wil zo lezers op een andere manier samenbrengen, gezellig met een drankje. Je mag gerust een boek, krant, tijdschrift of ander leesvoer naar eigen keuze meebrengen. Deze editie van Bib on Tour vindt plaats in Old & Wice. Je bent er welkom van 19 tot 21 uur. Deelname is gratis. Inschrijven is niet nodig. Info: bibliotheek Geetbets, Dorpsstraat 5, tel. 011/58.65.52, geetbets.bibliotheek.be.