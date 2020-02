Vanaf nu huisvuilzakken afhalen

Herk-de-Stad - Als inwoner van Herk-de-Stad kan je vanaf nu de hoeveelheid zakken afhalen waarop je recht hebt. Het gaat om het nieuwe type zakken in grijze kleur.

Elk gezin dat op 1 januari 2020 gedomicilieerd is in Herk-de-Stad betaalt een afvalbelasting aan Limburg.net voor de inzameling en de verwerking van het afval. In dat bedrag zit een hoeveelheid huisvuilzakken vervat, die u kunt afhalen in een van de verschillende afhaalpunten. Het aantal hangt af van de gezinstoestand op 1 januari 2020. Huisvuilzakken afhalen kan in het stadhuis, in dienstencentrum De Cirkel of bij de lokale handelaars.