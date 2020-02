Geetbets - Iedereen is vrijdag 28 februari om 19 uur in het Buurthuis in Grazen welkom voor de voorstelling als slot van het theaterkamp van de gemeente.

Deze week hebben tieners van 10 tot 12 jaar kennisgemaakt met alle aspecten van theater: op de planken staan, decor opbouwen, kleding maken. De apotheose is de voorstelling vrijdagavond. Thema van het stuk is ‘sociale media’. De kinderen gebruiken dan ook smartphones in de voorstelling.