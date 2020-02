Expo Hans Laagland in stadsmuseum De Hofstadt Diest

Diest - Iedereen is vanaf nu tot en met zondag 19 april in het stadsmuseum De Hofstadt van Diest welkom voor een bezoek aan de expo met werk van Hans Laagland, kunstenaar uit Scherpenheuvel-Zichem.

Hans Laagland zet zich af tegen de heersende trend van het progressieve kunstlandschap door terug te keren naar de klassieke norm, gebaseerd op de natuur. De nadruk ligt op het vakmanschap van het schilderen zelf en de verf en de penselen die eraan te pas komen. Hans Laagland wordt daarom beschouwd als een hedendaagse Oude Meester, die schildertechnisch kan concurreren met Rubens en Van Dyck. Zijn ongeëvenaarde schildertechniek maakt hem tot de Witte Raaf van de 21ste eeuw in België, in Europa, in de wereld.

Ontmoet de meester zelf

Wil je de meester zelf ontmoeten? Neem dan deel aan de wandeling naar zijn atelier op zondag 15 maart. De wandeling vertrekt om 13.30 uur aan stadsmuseum De Hofstadt en de afstand bedraagt 10 km (heen en terug).

Opgelet: De plaatsen zijn beperkt, dus inschrijven is verplicht via museum@diest.be of 013/35 32 09.

Openingsuren expo:

Dinsdag, donderdag en vrijdag: 11 – 17 uur

Zaterdag en zondag: 13 – 18 uur

Gesloten op 29 maart (Carnaval) en Paaszondag

Info: www.diest.be, museum@diest.be, 013/35 32 09.