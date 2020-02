Domo vzw zoekt vrijwilligers

Diest - De vzw Domo, die gezinsondersteuning biedt aan gezinnen met kinderen, is op zoek naar vrijwilligers. De vzw organiseert daarvoor op 2 april een infoavond.

Domo biedt laagdrempelige, preventieve gezinsondersteuning aan huis bij kwetsbare gezinnen, met kinderen onder de twaalf jaar en aanstaande gezinnen. Voor de werking zoekt Domo vrijwilligers als buddy’s. Als buddy ga je bij een stadsgenoot – een gezin of alleenstaande – aan huis om de ouders te ondersteunen in de opvoeding van de kinderen, het netwerk te versterken, wat administratieve steun te bieden of een leuke vrijetijdsbesteding te vinden. Je maakt je één keer per week vrij, om iemand die wat steun kan gebruiken, weer op weg te helpen. Na een inleidende vorming ga je aan de slag!

Interesse? Mail naar diest@domovzw.be of kom langs op ons infomoment op donderdag 2 april 2020 van 19:30 tot 21:30 in het Lokaal Dienstencentrum Tarsenaal, Hasseltsestraat 29, 3290 Diest Meer info: www.domovlaanderen.be.