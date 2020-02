NIEUW en Onafhankelijken interpelleren over Schakkebroek

Herk-de-Stad - Oppositieraadslid Lo Guypen van NIEUW en de onafhankelijke raadsleden Wim Berden en Tim Raskin – die met hun drieën één ‘fractie’ vormen in de gemeenteraad gaan de meerderheid van sp.a, Open Vld en CD&V interpelleren over twee kwesties in Schakkebroek. Dat gebeurt op de gemeenteraad vanavond.

Eerst vragen de drie uitleg over de vrijwaring van erfgoedmaterialen bij de restauratie van het geboortehuis van zuster Amandina in Schakkebroek. Daarnaast kaarten ze het opruimen en de properheid van de Gebruiksweg in Schakkebroek aan.