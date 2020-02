Herk-de-Stad - Karolien Grosemans, fractieleider van de N-VA-oppositie van Herk-de-Stad gaat de meerderheid van sp.a, Open Vld en CD&V interpelleren over het geplande opvangtehuis voor slachtoffers van tienerpooiers. Dat gebeurt op de gemeenteraad vanavond.

Huize Sint-Vincentius van Zelem (Halen) wil die opvang in het voormalige postkantoor aan de Dokter Vanweddingenlaan in Herk-de-Stad aanbieden. Karolien Grosemans vraagt de meerderheid uitleg over het dossier.