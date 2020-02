Drie Fransen 15 dagen rijbewijs kwijt

Diest - Drie mannen, elk van de Franse nationaliteit, zijn hun rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Zij werden betrapt op rijden onder invloed van drugs.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) deed de controle zondagochtend op de Leuvensesteenweg in Diest. De politie had de auto’s al opgemerkt op de Nijverheidslaan na Hardcore Maniacs. De chauffeurs legden een positieve speekseltest af, wat wijst op drugsgebruik. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor een periode van 15 dagen ingetrokken. In een auto werd ook een telescopisch matrak aangetroffen. In totaal zaten in de auto’s 14 personen, tien mannen en vier vrouwen. Bij een van de mannen werden XTC, speed en een LSD-strip aangetroffen.