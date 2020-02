Herk-de-Stad - De winterwandeling van Toerisme Herk-de-Stad, gepland voor zondag 9 februari, wordt afgelast. Aanleiding is het verwachte stormweer. De wandeling is nu aan een onbepaalde datum later uitgesteld.

Vertrekken voor de wandeling had zonder het slechte weer zondag tussen 13 en 14.30 uur gekund aan de kerk van Donk. Onderweg waren bezoeken voorzien aan de tuin van kasteel Landwijk en hoeve De Waterkant. Toerisme Herk-de-Stad gaat later een andere datum bekendmaken.