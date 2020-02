Diest - De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) heeft woensdag de bromfiets van een 16-jarige Diestenaar in beslag genomen.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) deed de controle woensdag rond 11.30 uur in de Overstraat. De 16-jarige beschikte niet over een rijbewijs en de bromfiets was niet ingeschreven en niet verzekerd. In opdracht van het parket van Leuven werd de bromfiets in beslag genomen.