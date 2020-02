Geetbets - In de Glabbeekstraat in Geetbets is een chauffeur betrapt die tegen 94 km per uur reed. Dat gebeurde in de zone met een maximale snelheid van 70 km per uur.

Dat blijkt uit controles van de politiezone Hageland (Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge. De controle gebeurde in de twee richtingen: naar Budingen en naar Geetbets-centrum. 130 voertuigen werden gecontroleerd. Vier chauffeurs reden te snel en krijgen een pv.