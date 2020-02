Herk-de-Stad - In het kader van de poëzieweek kan je in de bibliotheek van Herk-de-Stad deelnemen aan een speciale wedstrijd.

De vraag is welke Vlaamse auteur in 2019 de prestigieuze Astrid Lindgren Memorial Award won. Als hulpmiddel wordt ook een rebus aangeboden.Wie het antwoord juist heeft, maakt kans op het winnen van een dichtbundel. De deelnameformulieren vind je in de bibliotheek.